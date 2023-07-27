Селюк: «Лацио»? Захаряну рановато в Европу

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Лацио» ведь хочет сразу в аренду отдать его, а куда? Как правило, когда так получается, команда не особо волнуется за игрока. Другими словами «Лацио» может приобрести Захаряна так, на всякий случай», — приводит слова Селюка Vprognoze.

По мнению агента, Захаряну не стоит спешить, ему еще рано уезжать в Европу, лучше остаться в «Динамо», где он будет регулярно играть.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел два матча во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что Захарян может перебраться в «Лацио» за 10+4 миллиона евро.