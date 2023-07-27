​Тюкавиным интересовались ЦСКА и «Спартак»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин находился на радарах ЦСКА и «Спартака». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», «армейцы» интересовались возможностью подписания 21-летнего футболиста. Между ЦСКА и «Динамо» шёл диалог, однако трансфер не был осуществлён, хотя Тюкавин был не против перехода.

В то же время отмечается, что недавно почву в вопросе с возможностью трансфера Тюкавина зондировал «Спартак».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 21-летнего Константина Тюкавина в 7 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024.