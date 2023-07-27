Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что сербский клуб ТСК арендует 23-летнего черногорского форварда.

«Да, действительно, Марко переходит в ТСК, эта аренда рассчитана на 1 сезон», — заявил представитель игрока.

Действующий трудовой договор Раконьяца с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро.

30 июля «железнодорожники» проведут гостевой матч с «Факелом» в рамках второго тура РПЛ, начало — в 17:30 по мск.