Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на сложную ситуацию вокруг перехода полузащитника Луиса Чавеса в московский клуб.

«В матче с «Пари НН» Лаксальт играл опорника. Уругваец очень понравился в этой роли, хотя изначально он приходил на позицию левого защитника. Наверное, он был лучшим в матче с нижегородцами.

Как я смотрю на готовящийся переход Чавеса, учитывая весь ажиотаж вокруг его трансфера? Мы не знаем, почему он выбирает именно Россию. Наверное, ему в Москве предлагают достаточно хорошие условия, но тут мы можем лишь гадать. По крайней мере, пока», - сказал Петрушин.