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Шикунов: «Пока у «Ростова» всё нормально, но могло быть хуже»

27 Июля 2023 • 16:15 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением о ситуации в южном клубе, который не может зарегистрировать новых футболистов

Напомним, в первом туре РПЛ «Ростов» обыграл «Факел» (2:1), а в матче группового этапа Кубка России сломил сопротивление «Рубина» (1:0).

«На лавке сидит половина состава. На что рассчитывал Карпин, не получилось. Вчера вообще молодёжь выпустил. Пока у «Ростова» всё нормально, но могло быть хуже», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Также Шикунов выразил мнение, что в сложившейся ситуации «Ростову» должен помочь РФС.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт в субботу, 29 июля, против «Зенита». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Александр Шикунов
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