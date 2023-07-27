Шикунов: «Пока у «Ростова» всё нормально, но могло быть хуже»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением о ситуации в южном клубе, который не может зарегистрировать новых футболистов

Напомним, в первом туре РПЛ «Ростов» обыграл «Факел» (2:1), а в матче группового этапа Кубка России сломил сопротивление «Рубина» (1:0).

«На лавке сидит половина состава. На что рассчитывал Карпин, не получилось. Вчера вообще молодёжь выпустил. Пока у «Ростова» всё нормально, но могло быть хуже», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Также Шикунов выразил мнение, что в сложившейся ситуации «Ростову» должен помочь РФС.

Свой следующий матч «Ростов» проведёт в субботу, 29 июля, против «Зенита». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.