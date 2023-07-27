Крайний защитник «Клермона» Нето Боржес может перебраться в ЦСКА.

Как стало известно «Чемпионату», 26-летний бразильский футболист готов к переезду в российский клуб. Однако, по данным источника, «Клермон» хочет получить за Боржеса пять миллионов евро, но «армейцы» не хотят платить более трех миллионов. Переговоры продолжаются.

В минувшем сезоне Боржес принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил три гола и стал автором трех результативных передач. Трудовой договор игрока с французской командой рассчитан до следующего лета.

Предстоящий матч ЦСКА проведет 30 июля против «Ахмата». Встреча второго тура РПЛ пройдет в Грозном. Начало игры запланировано на 20:00 по мск.