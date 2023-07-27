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​Сербский клуб арендует форварда «Локомотива»

27 Июля 2023 • 16:05 Комментировать

Сербский ТСК в ближайшее время возьмёт в аренду нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца. Об этом рассказывает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси».

Отметим, что вторую часть сезона 2022/2023 Раконьяц провёл в чемпионате Сербии в рядах «Црвены Звезды».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Марко Раконьяца в 1,5 миллиона евро. В новом сезоне черногорец на футбольное поле пока что не выходил.

Добавим, что всего за «Локомотив» Раконьяц провёл 15 официальных матчей. В них нападающий голами не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ТСК Марко Раконьяц трансферы футбола - лето 2023
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