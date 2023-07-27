Мельников: «Роль Малкома в «Зените» была преувеличена»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мнением об уходе из петербургского клуба бразильского нападающего Малкома.

Напомним, вчера, 26 июля, было официально объявлено о переходе Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

По мнению Мельникова, роль Малкома в «Зените» была преувеличена. Эксперт считает, что в «Зените» есть немало других футболистов, которые вносили в успехи команды точно такой же вклад.

«Он хороший футболист, вопросов нет. Но чтобы «тащил» команду, я бы так не сказал. У «Зенита» достаточно футболистов, которые вносили такой же вклад в игру. Тот же Кузяев. Есть Клаудиньо», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В общей сложности в составе петербургской команды нападающий провёл 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Отметим, что 26-летний бразилец является лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата России.