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Мельников: «Роль Малкома в «Зените» была преувеличена»

27 Июля 2023 • 15:57 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мнением об уходе из петербургского клуба бразильского нападающего Малкома.

Напомним, вчера, 26 июля, было официально объявлено о переходе Малкома в саудовский клуб «Аль-Хиляль».

По мнению Мельникова, роль Малкома в «Зените» была преувеличена. Эксперт считает, что в «Зените» есть немало других футболистов, которые вносили в успехи команды точно такой же вклад.

«Он хороший футболист, вопросов нет. Но чтобы «тащил» команду, я бы так не сказал. У «Зенита» достаточно футболистов, которые вносили такой же вклад в игру. Тот же Кузяев. Есть Клаудиньо», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. В общей сложности в составе петербургской команды нападающий провёл 109 матчей, забил 42 гола и отдал 24 результативные передачи. Отметим, что 26-летний бразилец является лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Мельников Аль-Хиляль Малком Филипе
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