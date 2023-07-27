Форвард Малком, о трансфере которого из «Зенита» уже объявил «Аль-Хиляль», любил погонять в России на своём роскошном автомобиле «Ламборгини». Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал фотофиксацию нарушения Малкомом правил дорожного движения. Инцидент произошёл в мае.

Малком тогда превысил скорость на 76 км/ч: при разрешённых 60 км/ч на данном участке дороги бразилец развил 136 км/ч.

Напомним, что Малком выступал за питерский «Зенит» в течение четырёх сезонов. Теперь 26-летний бразилец попробует хорошо зарекомендовать себя в Саудовской Аравии.