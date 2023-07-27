Бывший футболист «Спартака» Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«У каждого футболиста своя судьба. Кто-то может сказать, что вообще не надо никуда переходить и нужно остаться в «Динамо», повзрослеть, заматереть и тогда уже ехать. Кто-то, наоборот, скажет, что надо уезжать.

«Фейноорд» им интересовался, и чемпионат Нидерландов не такой сильный, как итальянский, и там посвободнее играть. Здесь, может быть, стоило пойти по этому пути, как некоторые игроки, которые потом стали известными в Европе: это и Ромарио, и Роналдо. Они сначала играли в чемпионате Нидерландов и потом шли в большие клубы. Сложно устоять, когда есть предложение от «Лацио». Я думаю, что и материальный вопрос играет существенную роль. В первую очередь за трансфер итальянцы могут заплатить больше, чем «Фейеноорд».

Что касается сможет ли заиграть? Тут всё зависит от Захаряна, от его характера. Надо сразу понимать, что уезжая в такой клуб, он должен сразу же начинать учить итальянский язык. Никто там не будет ждать полгода-год, пока он заговорит. Там хотят, чтобы он через два-три месяца разговаривал и давал интервью.

Там не так, как в России. Тут легионеры приезжают, и в команде иногда бывают пять иностранцев из разных стран, и у каждого есть переводчик. В зарубежных клубах такого нет. Ты попал туда и выплывай сам. В футбольных качествах мы не сомневаемся, и уезжать надо, если есть предложение из Европы. Это шаг вперёд, шаг к прогрессу. В своё время мы рассказывали сказки, что наш чемпионат входит в топ-5 чемпионатов, но это, конечно, не так. Я однозначно за этот переход», - сказал Чернышов.