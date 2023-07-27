Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы атакующего полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» о состоянии 21-летнего футболиста.

- Когда Гбамбле будет доступен?

- Наверное, об этом знает только Бог. Естественно, сейчас он проходит курс физиотерапии, а мы все надеемся, что он восстановится как можно быстрее. «Ахмату» не хватает игрока его типа.

- Какого рода травма его беспокоит?

- Я не хочу сейчас говорить медицинскими терминами. У него проблемы с коленом, он получил травму в матче с «Химками» ещё в прошлом сезоне. Хорошо, что он не порвал связки. Будем надеяться, что через пару недель он будет готов приступить к нормальным тренировкам.