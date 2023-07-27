Олусегун: «Сперцян сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался о возможном переходе своего одноклубника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

По мнению нигерийского футболиста, 23-летний Сперцян готов выступать в таких клубах, как «Барселона» и мадридский «Реал».

«Эдуард сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале». Он — уже готовый футболист для них. Сперцян готов к переезду в топ-5 лиг мира, он очень талантливый футболист», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Сперцяна является амстердамский «Аякс».

В прошлом сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.