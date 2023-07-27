​Россия начала сотрудничество с Мавританией в футболе

На саммите Россия – Африка был подписан договор о сотрудничестве Российского футбольного союза (РФС) с футбольной федерацией Мавритании. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Со стороны РФС подпись в соглашении поставил Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря.

Отмечается, что в рамках сотрудничества специалисты из России помогут Мавритании добиться прогресса в судействе, тренерском ремесле и менеджменте.

Стоит сказать, что в настоящий момент российский футбол находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. Клубы Премьер-лиги не участвуют в еврокубках, а сборные не принимают участие в официальных турнирах.