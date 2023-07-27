​Красную карточку Александрова не отменили – защитника «Пари НН» в игре с «Зенитом» удалили правильно

В первом туре чемпионата России «Зенит» обыграл на выезде «Пари НН» со счётом 2:0. Оба гола питерцы забили в численном большинстве после удаления защитника Виктора Александрова за фол последней надежды.

«Пари НН» обратился в КДК РФС с просьбой об отмене удаления. Однако красная карточка осталась в силе, о чём сообщил глава комитета Артур Григорьянц. Его слова приводит телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина». КДК принял соответствующее решение на основе выводов экспертно-судейской комиссии. ЭСК поддержала решение арбитра Сергея Иванова об удалении Александрова за лишение явной возможности забить гол.

Ближайший матч «Пари НН» проведёт 29 июля – против «Урала».