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​Дзюбе приходят чужие штрафы за нарушения ПДД – источник

27 Июля 2023 • 15:08 Комментировать

В средине апреля нападающий «Локомотива» Артём Дзюба продал свой «Мерседес». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 34-летний футболист поверил покупателю и не стал снимать автомобиль с учёта. Однако второй участник сделки до сих пор не решил этот вопрос. Как следствие, все штрафы за нарушения правил дорожного движения приходят на имя Дзюбы.

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба пока что не забивал. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Премьер-лиге (2:2) и обыграл «Урал» в Кубке России (2:1).

Напомним, что действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона. В нём прописана опция продления ещё на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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