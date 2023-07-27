​Дзюбе приходят чужие штрафы за нарушения ПДД – источник

В средине апреля нападающий «Локомотива» Артём Дзюба продал свой «Мерседес». Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 34-летний футболист поверил покупателю и не стал снимать автомобиль с учёта. Однако второй участник сделки до сих пор не решил этот вопрос. Как следствие, все штрафы за нарушения правил дорожного движения приходят на имя Дзюбы.

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба пока что не забивал. «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» в Премьер-лиге (2:2) и обыграл «Урал» в Кубке России (2:1).

Напомним, что действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона. В нём прописана опция продления ещё на один год.