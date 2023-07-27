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«Краснодар» интересуется игроком «Байи» Адемиром

27 Июля 2023 • 15:06 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1 2.55 X 3.80 2 2.75
Через 3 ч. 23 мин.

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Байи» Адемиру.

По информации «Матч ТВ», бразильский клуб не заинтересован в продаже 28-летнего вингера, однако судьба сделки будет зависеть от того, какое предложение сделает «Краснодар».

Адемир перешёл в «Байю» в апреле нынешнего года из «Атлетико Минейро». В составе своей нынешней команды футболист успел провести 25 матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает возможного новичка «Краснодара» в 3,5 миллиона евро.

Напомним, сегодня, 27 июля, в рамках группового этапа Кубка России «Краснодар» примет на своём поле «Спартак». Начало — в 20:00 по московскому времени.  

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Краснодар Байя трансферы футбола - лето 2023 Адемир
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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