«Краснодар» интересуется игроком «Байи» Адемиром

«Краснодар» проявляет интерес к нападающему «Байи» Адемиру.

По информации «Матч ТВ», бразильский клуб не заинтересован в продаже 28-летнего вингера, однако судьба сделки будет зависеть от того, какое предложение сделает «Краснодар».

Адемир перешёл в «Байю» в апреле нынешнего года из «Атлетико Минейро». В составе своей нынешней команды футболист успел провести 25 матчей, забить один гол и отдать две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает возможного новичка «Краснодара» в 3,5 миллиона евро.

Напомним, сегодня, 27 июля, в рамках группового этапа Кубка России «Краснодар» примет на своём поле «Спартак». Начало — в 20:00 по московскому времени.