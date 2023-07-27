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​«Тоттенхэм» давит на Санчеса, чтобы он перешёл в «Спартак» - источник

27 Июля 2023 • 14:59 Комментировать

«Тоттенхэм» принялся оказывать давление на защитника Давинсона Санчеса. Как сообщает Tuttomercatoweb, руководители лондонского клуба отстранили 27-летнего колумбийца от тренировочного процесса. Цель заключается в том, чтобы заставить Санчеса перейти в «Спартак».

Отмечается, что предложение «Спартака» по Санчесу устраивает «Тоттенхэм», однако футболист ранее выступил против трансфера.

Важно отметить, что действующий контракт Давинсона Санчеса рассчитан до конца июня 2024 года, то есть «шпоры» рискуют потерять игрока через год бесплатно.

Ранее сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, что трансфер Санчеса в «Спартак» срывается именно из-за позиции футболиста.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тоттенхэм Давинсон Санчес трансферы футбола - лето 2023
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