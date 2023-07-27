Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Атлетико Тальерес» назвал два клуба РПЛ, которым интересен Валоес

27 Июля 2023 • 14:24 Комментировать

Клубам Российской премьер-лиги интересен атакующий полузащитник «Атлетико Тальерес» Диего Валоес. Об этом рассказал Андрес Фасси, который занимает должность президента клуба из Аргентины.

«Трансфер Валоеса в «Краснодар» всё ещё возможен, но только если клуб заплатит столько, сколько стоит игрок. Время ещё есть. Валоес также интересен ЦСКА, но они предлагают за него слишком маленькую сумму», - сказал Фасси, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Диего Валоесу 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают колумбийца в 5,5 миллиона евро.

Отметим, что Диего Валоес провёл восемь матчей за национальную сборную Колумбии. В них футболист записал на свой счёт один результативный пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Атлетико Тальерес трансферы футбола - лето 2023 Диего Валоес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
16:45 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Спартак» укомплектован, просто не хватает сыгранности»
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Чистяков не соглашался на трансфер в «Локомотив» - агент
16:33 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин — о Малкоме: «Такие футболисты на вес золота в любой команде»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Лацио»? Захаряну рановато в Европу
16:25 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавиным интересовались ЦСКА и «Спартак»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Пока у «Ростова» всё нормально, но могло быть хуже»
16:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА может усилиться защитником из Лиги 1 слухи
16:05 · Россия. Премьер-лига
​Сербский клуб арендует форварда «Локомотива»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Мельников: «Роль Малкома в «Зените» была преувеличена»
15:56 · Россия. Премьер-лига
Малком в мае превысил скорость на 76 км/ч – обнародована фотофиксация нарушения фото
15:37 · Россия. Премьер-лига
Олусегун: «Сперцян сможет играть и в «Барселоне», и в мадридском «Реале» 1
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Россия начала сотрудничество с Мавританией в футболе 2
15:19 · Россия. Премьер-лига
​Красную карточку Александрова не отменили – защитника «Пари НН» в игре с «Зенитом» удалили правильно
15:08 · Россия. Премьер-лига
​Дзюбе приходят чужие штрафы за нарушения ПДД – источник
15:06 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» интересуется игроком «Байи» Адемиром
Все новости
Рекомендуем