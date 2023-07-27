​Президент «Атлетико Тальерес» назвал два клуба РПЛ, которым интересен Валоес

Клубам Российской премьер-лиги интересен атакующий полузащитник «Атлетико Тальерес» Диего Валоес. Об этом рассказал Андрес Фасси, который занимает должность президента клуба из Аргентины.

«Трансфер Валоеса в «Краснодар» всё ещё возможен, но только если клуб заплатит столько, сколько стоит игрок. Время ещё есть. Валоес также интересен ЦСКА, но они предлагают за него слишком маленькую сумму», - сказал Фасси, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Диего Валоесу 26 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают колумбийца в 5,5 миллиона евро.

Отметим, что Диего Валоес провёл восемь матчей за национальную сборную Колумбии. В них футболист записал на свой счёт один результативный пас.