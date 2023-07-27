Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу донского клуба в матче Кубка России с «Рубином».

- Для вас Иван Комаров, забивший вчера единственный гол, ярко провёл игру?

- Он забил прекрасный гол, но я не скажу, что он всю игру выглядел ярко. Вчера на поле мы наблюдали много молодых спортсменов, были даже ребята моложе Ивана. Повторюсь, даже если молодой игрок проведёт отдельный неплохой матч, это ещё не значит, что он сможет на длинном отрезке показывать тот же уровень.

- После игры Валерий Карпин с негодованием обратился к руководству РФС из-за сложности с регистрацией новых игроков. Вы разделяете его позицию?

- Наверное, не разделяю, хотя, конечно, РФС должен помочь команде с регистрацией. Нельзя всю ответственность сваливать только на клуб.

- Можете сказать, какие позиции нужно усилить команде?

- Много какие. Нужны новые футболисты в линию атаки и в центр поля. В «Ростове» сейчас защитники забивают чаще нападающих, условно говоря. Не хватает креатива впереди.