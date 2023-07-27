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​Семак рассказал, когда Родригао может вернуться в строй

27 Июля 2023 • 14:02 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии защитника Родригао. Как известно, в мае бразилец перенёс операцию из-за травмы приводящей мышцы бедра.

«У него всё по плану: он приехал в Россию и занимается индивидуально. По срокам пока сказать сложно, но раньше сентября мы его не ждём», - сказал Семак, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

За «Зенит» Родригао выступает с лета прошлого года после трансфера из «Сочи». За «сине-бело-голубых» защитник провёл 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 июля – против «Ростова» во втором туре чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Родригао
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