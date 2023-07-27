​Семак рассказал, когда Родригао может вернуться в строй

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии защитника Родригао. Как известно, в мае бразилец перенёс операцию из-за травмы приводящей мышцы бедра.

«У него всё по плану: он приехал в Россию и занимается индивидуально. По срокам пока сказать сложно, но раньше сентября мы его не ждём», - сказал Семак, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

За «Зенит» Родригао выступает с лета прошлого года после трансфера из «Сочи». За «сине-бело-голубых» защитник провёл 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 июля – против «Ростова» во втором туре чемпионата России.