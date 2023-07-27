Защитник «Зенита» Чистяков: «У меня будет двойной настрой на «Ростов»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался касательно предстоящего матча против «Ростова» в рамках второго тура Российской премьер-лиги.

«Для меня это принципиальный соперник. «Ростов» - тоже родной клуб для меня, поэтому у меня лично настрой будет двойной», - передает слова защитника пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что Чистяков защищал цвета команды из Ростова-на-Дону с 2019 по 2021 год.

Поединок между «Ростовом» и «Зенитом» пройдет в ближайший уик-энд. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.