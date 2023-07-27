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Семак — о матче с «Ростовом»: «Будет очень непростая, но хорошая игра»

27 Июля 2023 • 13:57 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ против «Ростова».

Напомним, что в первом туре «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0), а ростовчане сумели победить «Факел» (2:1). По мнению Семака, команды ожидает непростая, но хорошая игра.

«Они и в прошлом году неплохо играли, и в этом подтверждают свой уровень. Естественно, будет очень непростая, но хорошая игра», — заявил Семак.

Также тренер сообщил, что новобранец «сине-бело-голубых» Страхинья Эракович готов к предстоящему матчу.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 июля. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Сергей Семак
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