Семак — о матче с «Ростовом»: «Будет очень непростая, но хорошая игра»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ против «Ростова».

Напомним, что в первом туре «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0), а ростовчане сумели победить «Факел» (2:1). По мнению Семака, команды ожидает непростая, но хорошая игра.

«Они и в прошлом году неплохо играли, и в этом подтверждают свой уровень. Естественно, будет очень непростая, но хорошая игра», — заявил Семак.

Также тренер сообщил, что новобранец «сине-бело-голубых» Страхинья Эракович готов к предстоящему матчу.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в субботу, 29 июля. Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.