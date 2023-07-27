​Эракович готов сыграть с «Ростовом»

Летний новичок «Зенита» Страхинья Эракович готов выйти на поле в ближайшем матче чемпионата России против «Ростова». Об этом рассказал рулевой питерской команды Сергей Семак.

«Да, он готов», - сказал Семак, отвечая на вопрос о том, может ли Эракович отправиться с командой в Ростов-на-Дону. Слова тренера приведены на официальном сайте «Зенита».

Напомним, что 22-летний Эракович перебрался в «Зенит» из «Црвены Звезды». Интерес к футболисту также проявлял «Спартак».

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» пройдёт в субботу, 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.