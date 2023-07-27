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Лепёхин: «Как только начали говорить про арабов, было понятно, что Малком уйдёт» эксклюзив

27 Июля 2023 • 13:52 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о переходе Малкома в «Аль-Хиляль».

- «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома. Надеялись, что он все-таки останется в «Зените», или было понятно, что уйдет?

- Было понятно, что он уйдет, как только начали говорить про арабов. Я сразу понял, что это уже серьезно.

- Из-за денег, которые там фигурировали?

- Да. Он и в Россию приехал из-за денег. Не хочу умалять его мастерство, но любой футболист, который едет в Россию из Европы, уже вызывает определенные мысли о финансах.

- Малком выбрал Саудовскую Аравию. Получается, что даже для молодого игрока деньги важнее, чем, например, участие в Лиге чемпионов?

- Это не удивляет. Это обычная практика. Не только в футболе. Любому насыплют денег, и он куда угодно уедет. Зря мы так критически относимся к тому, что футболисты выбирают деньги. Они и играют за них. Месси уехал в Америку тоже не просто так.

- В Европе Малкому не дали бы такую зарплату?

- Раз он поехал к арабам, значит, в Европе не нашлось возможности оплачивать такой контракт.

- «Зенит» продал Малкома за 60 млн. евро. Это успех для клуба?

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- Думаю, да. Учитывая, что его за 40 млн. евро покупали, этот трансфер выгодный. У нас не так много футболистов из России продают за такие деньги. Дорогих покупают много, а вот продают за хорошие деньги немногих.

- Малком - это потеря для «Зенита»?

- Безусловно. Не только уход Малкома - потеря, но и группы ведущих футболистов, который намечается. Все это «Зениту» придется восполнять. Он, конечно, это сделает, но потратит какое-то время. Питерцы в любом случае будут фаворитами чемпионата России, но придется столкнуться с трудностями. При Малкоме, Венделе, конечно, очки было брать легче, чем будет сейчас.

- Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ прошлого сезона. Заменить его будет труднее, чем других легионеров?

- Конечно, труднее. Но с возможностями «Зенита» это будет сделать проще, чем команде, с возможностями Воронежа, например.

- Сможет ли заменить Малкома Бакаев, или надо кого-то приглашать со стороны?

- Бакаев его не может заменить. Кому-то придется это сделать, но вопрос в том, будет ли такая же эффективность. Думаю, что надо брать со стороны креативного, сильного футболиста, чтобы уход Малкома прошел более-менее безболезненно.

- Не считаете Малкома лучшим бразильцем в истории Зенита»?

- Он один из лучших. К званию лучший я отношусь скептически, потому что футбол – это командная игра и на поле много футболистов. Малком – один из лучших иностранцев в РПЛ. Был в «Зените» еще Халк, который здорово играл, но это футболист немного другого плана. Их трудно сравнивать. Но и тот, и другой могли решить исход матча в одиночку, что очень важно для любой команды.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе Константин Лепёхин
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