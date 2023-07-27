​Семак высказался о будущем Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о будущем полузащитника Маркуса Вендела.

Напомним, что Вендел только недавно прибыл в расположение «Зенита». 25-летний бразилец хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

«Вчера он прошёл медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдёт индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Семак добавил, что Вендел будет работать с командой, пока не найдёт себе новый клуб.

Маркус Вендел перебрался в «Зенит» в октябре 2020 года. С тех пор он провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 голевых передач.