Гранат: «Даже если Сазонов не будет играть в «Лионе», он потренируется с сильными партнёрами и прибавит»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном переходе защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в «Лион».

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба уже согласовало с «Динамо» трансфер 21-летнего футболиста за 3 миллиона евро.

По мнению Граната, переход в «Лион» пойдёт Сазонову на пользу.

«Если этот французский клуб серьёзно рассматривает Сабу, почему бы себя не попробовать. Даже если он первое время не будет играть там, Сазонов потренируется с сильными партнёрами и прибавит», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сазонов провёл в составе «бело-голубых» 33 матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.