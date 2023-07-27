Агент: «У нас были разговоры насчёт возможности перехода Дркушича в «Спартак»

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал о несостоявшемся переходе своего клиента в «Спартак».

По словам агента, сторона 23-летнего футболиста обсуждала возможный трансфер словенца в московский клуб, однако до серьёзных переговоров дело так и не дошло.

«У нас действительно были некоторые разговоры насчёт возможности перехода Дркушича в «Спартак». Речь для «Спартака» не шла о том, чтобы принять предложение или отказать. Просто обсуждали возможность перехода», — цитирует Ратковицу «Спорт-Экспресс».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за южан 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Словении в 3 миллиона евро.