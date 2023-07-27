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​Мама Малкома обратилась к «Зениту» на русском языке

27 Июля 2023 • 13:19 Комментировать

Форвард Малком покинул «Зенит» - он продолжит карьеру в саудовском «Аль-Хиляле». Мать 26-летнего бразильца по имени Флавиа в социальных сетях опубликовала обращение на русском языке.

«Благодарность «Зениту» за всё, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына. Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», - написала женщина, добавив несколько смайлов.

За «Зенит» Малком выступал на протяжении четырёх сезонов. За это время бразилец провёл 109 матчей, в которых записал на свой счёт 42 гола и 24 результативных паса на партнёров. В каждом из этих четырёх сезонов «сине-бело-голубые» становились чемпионами России.

«Зенит» за трансфер Малкома получит 60 миллионов евро. 

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 29 июля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Ростова» на выезде во втором туре Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль Малком Филипе
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