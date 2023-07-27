Капелло назвал причину, почему клубы Серии А не могут купить Головина

Экс-наставник сборной России и ряда европейских топ-клубов Фабио Капелло поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Это было бы интересно. Александр - неординарный игрок. Но он слишком дорогостоящий для большинства итальянских клубов», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Головин является самым дорогим российским игроком. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Александра в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Франции полузащитник провел 34 матча. Россиянин записал на свой счет восемь забитых мячей и семь результативных передач.