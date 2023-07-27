Оганесян: «Уверен, «Оренбург» будет бороться за первую восьмёрку РПЛ»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился ожиданиями от текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению 21-летнего футболиста, «Оренбургу» по силам оказаться в восьмёрке лучших команд по итогам сезона. Напомним, что прошлый розыгрыш РПЛ южноуральская команда завершила на седьмой строчке в турнирной таблице.

«Думаю, что «Оренбург» в этом сезоне может рассчитывать на повторение прошлогоднего результата. Может быть, даже выше заберёмся. Уверен, мы будем бороться за попадание в первую восьмёрку РПЛ», — приводит слова Оганесяна «Чемпионат».

В первом туре РПЛ «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3). Свой следующий матч команда Иржи Ярошика проведёт 30 июля против «Рубина». Начало — в 15:00 по московскому времени.