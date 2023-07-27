Трансфер Захаряна в «Лацио» задерживается - названа причина

Переход полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио» задерживается. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Грач Хачатрян.

Как стало известно журналисту, дело в том, что после оформления сделки «орлы» хотят отправить россиянина в аренду в другой клуб для набора игровой практики. По этой причине переговоры между сторонами продолжаются.

Ранее в прессе сообщалось, что трансфер Захаряна обойдется римскому клубу в 14 миллионов евро.

Контракт Арсена с «бело-голубыми» рассчитан до середины следующего года. В этом сезоне хавбек провел два матча за «Динамо».