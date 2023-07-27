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Уткин: «Спартак» чудовищно сыграл с «Оренбургом»

27 Июля 2023 • 12:45 Комментировать

Блогер и журналист Василий Уткин раскритиковал московский «Спартак» за игру против «Оренбурга» в стартовом туре Российской премьер-лиги. «Красно-белые» отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Качество игры не обсуждает абсолютно никто. Но ведь «Спартак» сыграл совершенно чудовищно. Так не бывает, нельзя играть совершенно без обороны», - рассказал Василий на своем канале в ютубе.

В рамках второго тура чемпионата страны подопечные Гильермо Абаскаля на домашнем стадионе «Открытие Банк Арена» встретятся с калининградской «Балтикой». Поединок состоится в понедельник, 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Василий Уткин Оренбург
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