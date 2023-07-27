«Спартак» нацелился на аргентинского нападающего

Нападающий «Ривер Плейт» Лукас Бельтран может перебраться в топ-клуб Российской премьер-лиги.

Согласно данным издания Metaratings.ru, 22-летний аргентинец попал в сферу интересов московского «Спартака». Руководство «Ривер Плейт» готово расстаться с игроком, если за него заплатят порядка 20 миллионов евро.

Лукас является воспитанником академии «Ривер Плейт». За первую команду форвард выступает с лета 2022 года. В общей сложности нападающий принял участие в 74 поединке за аргентинский коллектив и отметился 21 забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость Бельтрана в 12 миллионов евро.