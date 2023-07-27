Малком двумя словами попрощался с «Зенитом»

Бразильский форвард Малком, который перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», попрощался с петербургским «Зенитом».

В своих социальных сетях нападающий опубликовал видео с голами и лучшими моментами за «сине-бело-голубых».

«Зенит», спасибо», - оставил сообщение Малком в своих социальных сетях.

Бразилец выступал за петербургский коллектив с августа 2019 года. Трудовое соглашение Малкома с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2027 года. В общей сложности нападающий отметился 42 забитыми мячами и 24 голевыми передачами в 109 играх за «сине-бело-голубых».