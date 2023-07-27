Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил состояние грозненского «Ахмата» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

- Как оцените выступление грозненцев в матче с «Зенитом»?

- Гости приехали полурезервным составом. Ташуев сказал, что это связано с множественными травмами спортсменов. Тут возникают вопросы не к футболистам, а к тренерскому и медицинскому штабу. Да, травмы бывают, но такое большое количество перед стартом чемпионата - это большая проблема. Думаю, «Ахмат» вернётся, а ребята снова станут показывать атакующий результативный футбол.

- То есть неудачный старт чемпионата вы связываете со здоровьем игроков?

- Конечно. В «Зените» есть 30 классных игроков, и то мы переживаем из-за ухода Малкома, а для «Ахмата» потеря двух ключевых футболистов - это уже проблема. Теперь задача тренера - это выжать максимум из текущего состава.