Зиньковский: «Главное, чтобы Медина помогал «Спартаку»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал трансфер парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«Не вижу в этом ничего такого. Главное, чтобы он помог команде. До этого Хесус помогал ЦСКА. Надеемся, что сейчас поможет нам», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

Медина пополнил ряды «Спартака» в середине июля. 26-летний футболист заключил с «красно-белыми» контракт до середины 2026 года. Сумма сделки составила шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Хесус провел 25 матчей, забил восемь мячей и сделал семь ассистов.