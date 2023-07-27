Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гбамле приступит к тренировкам в общей группе через две недели эксклюзив

27 Июля 2023 • 11:09 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
30.07 20:00

Вингер грозненского «Ахмата» Нене Гбамле через две недели должен приступить к тренировкам в общей группе. 21-летний ивуариец пока продолжает восстановление после травмы.

Напомним, футболист получил повреждение ещё в прошлом сезоне в гостевой игре с подмосковными «Химками» в Российской премьер-лиге. В этом поединке он успел провести на поле всего 9 минут.

Гбамле присоединился к «Ахмату» в январе этого года на правах свободного агента из словенского «Целе». Ранее футболист также успел поиграть в чемпионате Украины, где защищал цвета донецкого «Олимпика».

В пяти матчах Российской премьер-лиги за «Ахмат» Гбамле отметился одним забитым голом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Нене Гбамбле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
12:03 · Россия. Премьер-лига
Малком двумя словами попрощался с «Зенитом»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов оценил состояние «Ахмата» в этом сезоне РПЛ эксклюзив
11:38 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Главное, чтобы Медина помогал «Спартаку»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Петрушин оценил расписание РПЛ и Кубка России эксклюзив
09:21 · Россия. Премьер-лига
Вендел и «Зенит» запланировали встречу
08:47 · Россия. Премьер-лига
«Лион» близок к покупке игрока «Динамо»
07:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса высказался о трансфере мексиканца в «Динамо» эксклюзив
07:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не отпустил Вендела в бразильский клуб
26 Июля
23:34 · Кубок России
Бейл прокомментировал поражение от «Балтики»
23:17 · Кубок России
Карпин: «Дебютанты запаренные, испуганные, но это нормально»
23:10 · Кубок России
Защитник «Факела» прокомментировал поражение от «Сочи»
23:09 · Кубок России
Рахимов: «Допустили во втором тайме один-единственный момент, когда соперник пробил»
23:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-хавбек «Торпедо» Савич продолжит карьеру в Бельгии официально
22:53 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Отчётливо видно, что у Марио Фернандеса лишний вес»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на интерес «Зенита» к Нересу
Все новости
Рекомендуем