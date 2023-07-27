Вингер грозненского «Ахмата» Нене Гбамле через две недели должен приступить к тренировкам в общей группе. 21-летний ивуариец пока продолжает восстановление после травмы.

Напомним, футболист получил повреждение ещё в прошлом сезоне в гостевой игре с подмосковными «Химками» в Российской премьер-лиге. В этом поединке он успел провести на поле всего 9 минут.

Гбамле присоединился к «Ахмату» в январе этого года на правах свободного агента из словенского «Целе». Ранее футболист также успел поиграть в чемпионате Украины, где защищал цвета донецкого «Олимпика».

В пяти матчах Российской премьер-лиги за «Ахмат» Гбамле отметился одним забитым голом.