Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил расписание РПЛ и Кубка России.

«Сейчас в плей-офф попадают три команды из четырёх, а у тренерского штаба есть возможность посмотреть ближайший резерв. Такое расписание - это нормально. Единственное, подготовительный период был слишком коротким, но в своё время мы периодически ездили в Испанию на турниры.

В одно время с «Реалом» работал югославский тренер, а мы общались с его переводчиком. Он рассказывал, что мадридцы на пару недель уезжали куда-то в горы, а потом возвращались и через постоянные турниры набирали нужную форму. В этом нет ничего негативного. Через игры команды будут набирать форму. Да, к началу чемпионата все подошли не в самом оптимальном состоянии, но процентов на 70 большинство команд готово», - сказал Петрушин.