Вендел и «Зенит» запланировали встречу

Бразильский хавбек Вендел сегодня, 27 июля, вместе со своим агентом проведет встречу с руководством «Зенита». Как сообщает Mercado da Bola, на ней стороны обсудят будущее футболиста.

Ранее в прессе сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересован «Фламенго». Петербургский клуб, в свою очередь, готов расстаться с игроком, если за него предложат не менее 20 миллионов евро.

Вендел перешел в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга» в 2020 года. Его действующий трудовой договор рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне полузащитник забил девять мячей и отдал пять ассистов в 33 поединках.