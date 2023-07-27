«Лион» близок к покупке игрока «Динамо»

Грузинский защитник Саба Сазонов, правами на которого владеет московское «Динамо», близок к переезду в Европу. Согласно данным журналистов Lequipe, новым местом работы 21-летнего футболиста станет «Лион».

Руководство французского клуба согласовало с «бело-голубыми» трансфер за три миллиона евро. С самим Сазоновым будет подписано долгосрочное соглашение на пять лет.

Источник отмечает, что следующий сезон Сазонов проведет в бельгийском клубе «Моленбек», которым владеет руководство «Лиона».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Саба провел 24 поединка, в которых забил гол и получил девять желтых карточек.