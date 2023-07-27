Футбольный агент Клаудио Курти, который представляет интересы полузащитника мексиканской «Пачуки» Луиса Чавеса, высказался касательно потенциального перехода своего клиента в московское «Динамо».

«Какова ситуация по переходу Луиса? Мы работаем, это непросто. В любом случае, Луис хочет перейти в «Динамо», - рассказал представитель игрока в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Динамо» неудачно стартовало в РПЛ, потерпев домашнее поражение от «Краснодара» со счетом 1:3. Следующий поединок в чемпионате страны подопечные Марцела Лички проведу против самарских «Крыльев Советов».