«Зенит» не отпустил Вендела в бразильский клуб

Петербургский «Зенит» не принял предложение бразильского «Фламенго» по трансферу полузащитника Вендела. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Гильерме Силва.

«Сине-бело-голубые» заявили, что не продадут игрока дешевле, чем за 20 миллионов евро. Переговоры между сторонами продолжаются.

Вендел играет за «Зенит» с 2020 года. Он перешел в команду из португальского «Спортинга». Трудовое соглашение полузащитника рассчитано до середины 2027 года.

В прошлом сезоне хавбек забил девять голов и отдал пять ассистов в 33 встречах за команду из Санкт-Петербурга.