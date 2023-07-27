Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самые возрастные игроки чемпионата России: кто вытянет свою команду на опыте

27 Июля 2023 • 11:00 Комментировать

Опытные игроки - это залог успеха. Обычно после 35 лет футболисты завершают карьеру или уходят в низшие лиги. Но есть и противоположные случаи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об опытных игроках чемпионата России. 

35 лет – не возраст!

Чтобы отфильтровать круг игроков, выберем в качестве решающего возраста – 35 лет. Вполне значимая граница, которая позволяет отметить достоинства футболиста. Кто-то к этому возрасту уже завершает карьеру. Поэтому удержаться в элите нашего футбола в 35 лет – это достойный результат. Через месяц нашу условную возрастную сборную пополнит Артём Дзюба, который 22 августа отметит своё тридцатипятилетие.

Вратари впереди всех

Из шестнадцати команд в семи играют голкиперы старше 35 лет. Любопытно, что у прошлого чемпиона и обладателя серебряных медалей два опытных голкипера – Михаил Кержаков и Игорь Акинфеев. При этом Игорь проводит свой 21-й сезон и всё в одном клубе. Причём завершать карьеру он не собирается. Есть вероятность, что Акинфеев сможет побить все мыслимые и немыслимые рекорды в чемпионате России

Самым опытным из голкиперов является россиянин с бразильскими корнями Гильерме. Голкипер «Локомотива» имеет на своём счету 19 матчей за сборную России и 382 игры за «железнодорожников». При этом чемпион России сезона-2017/2018 – один из восьми вратарей РПЛ, который достиг отметки в 300 матчей. В прошлом сезоне Гильерме провёл всего пять матчей во всех турнирах за «Локомотив» и, похоже, уже скоро будет завершать карьеру.

Ни одного нападающего

В шестнадцати командах РПЛ играют 17 игроков старше 35 лет. Из них семь вратарей, семь защитников и три полузащитника. Ни одного нападающего. Любопытно, что ещё недавно позицию форварда представлял Игорь Лебеденко, которому в мае этого года исполнилось сорок лет. Нестареющий ветеран приносит пользу «Торпедо» и, кто знает, может, мы увидим его в следующем сезоне РПЛ? По сравнению с прошлыми сезонами количество ветеранов сократилось и стало меньше 20.  Тоже показатель. После ухода иностранцев шанс получили молодые игроки. И они стараются всеми силами завоевать место в составе и заявке клуба. Не жалеют даже ветеранов.

Самый опытный

Самым опытным игроком нашего списка стал Кристиан Нобоа. В апреле эквадорский полузащитник, который с 2007 года выступает в России, отметил своё 38-летие. Трёхкратный чемпион России, обладатель Суперкубка совершенно не «портит борозды» в «Сочи», с которыми в сезоне-2021/2022 завоевал серебряные медали РПЛ. В прошлом сезоне Нобоа вошёл в десятку лучших бомбардиров чемпионата России, отметившись одиннадцатью забитыми мячами. Один гол за 198 игровых минут – вполне достойный показатель.

Больше всего «стариков» в «Урале»

Больше всех игроков старше 35 лет оказалось в заявке екатеринбургского клуба. Кулаков и Филиппенко появились в старте победного матча первого тура чемпионата России с ЦСКА. С учётом неплохих легионеров ждём и возвращения одного из лидеров «шмелей» Эрика Бикфалфи. 35-летний румын наверняка сможет помочь своему клубу в домашней встрече против «Спартака».

Молодость добавляет азарта клубам, но выступать без опытных игроков достаточно сложно. Поэтому неоспоримый вклад таких игроков в успехи своих клубов отрицать нельзя.

Список игроков старше 35 лет в заявке клубов РПЛ

Игрок
Дата рождения
Клуб
Амплуа
Михаил Кержаков28.01.1987 (36 лет)«Зенит»Вратарь
Евгений Фролов05.02.1988 (35 лет)«Крылья Советов»Вратарь
Гильерме12.12.1985 (37 лет)«Локомотив»Вратарь
Юрий Дюпин17.03.1988 (35 лет)«Рубин»Вратарь
Александр Беленов13.09.1986 (36 лет)«Факел»Вратарь
Игорь Акинфеев 08.04.1986 (37 лет)ЦСКАВратарь
Антон Шунин27.01.1987 (36 лет)«Динамо»Вратарь
Фёдор Кудряшов05.04.1987 (36 лет)«Факел»Защитник
Александр Мартынович26.08.1987 (35 лет)«Рубин»Защитник
Михаил Сиваков16.01.1988 (35 лет)«Оренбург»Защитник
Ризван Уциев07.02.1988 (35 лет)«Ахмат»Защитник
Денис Кулаков01.05.1986 (37 лет)«Урал»Защитник
Егор Филиппенко10.04.1988 (35 лет)«Урал»Защитник
Кирилл Набабкин08.09.1986 (36 лет)ЦСКАЗащитник
Эрик Бикфалви05.02.1988 (35 лет)«Урал»Полузащитник
Кристиан Нобоа09.04.1985 (38 лет)«Сочи»Полузащитник
Олег Иванов04.08.1986 (36 лет)«Рубин»Полузащитник

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Урал Игорь Акинфеев Михаил Кержаков Фёдор Кудряшов Кристиан Нобоа Антон Шунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июля
12:03 · Россия. Премьер-лига
Малком двумя словами попрощался с «Зенитом»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов оценил состояние «Ахмата» в этом сезоне РПЛ эксклюзив
11:38 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Главное, чтобы Медина помогал «Спартаку»
10:05 · Россия. Премьер-лига
Петрушин оценил расписание РПЛ и Кубка России эксклюзив
09:21 · Россия. Премьер-лига
Вендел и «Зенит» запланировали встречу
08:47 · Россия. Премьер-лига
«Лион» близок к покупке игрока «Динамо»
07:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Чавеса высказался о трансфере мексиканца в «Динамо» эксклюзив
07:45 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» не отпустил Вендела в бразильский клуб
26 Июля
23:34 · Кубок России
Бейл прокомментировал поражение от «Балтики»
23:17 · Кубок России
Карпин: «Дебютанты запаренные, испуганные, но это нормально»
23:10 · Кубок России
Защитник «Факела» прокомментировал поражение от «Сочи»
23:09 · Кубок России
Рахимов: «Допустили во втором тайме один-единственный момент, когда соперник пробил»
23:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-хавбек «Торпедо» Савич продолжит карьеру в Бельгии официально
22:53 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Отчётливо видно, что у Марио Фернандеса лишний вес»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на интерес «Зенита» к Нересу
Все новости
Рекомендуем