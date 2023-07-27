Самые возрастные игроки чемпионата России: кто вытянет свою команду на опыте

Опытные игроки - это залог успеха. Обычно после 35 лет футболисты завершают карьеру или уходят в низшие лиги. Но есть и противоположные случаи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об опытных игроках чемпионата России.
35 лет – не возраст!
Чтобы отфильтровать круг игроков, выберем в качестве решающего возраста – 35 лет. Вполне значимая граница, которая позволяет отметить достоинства футболиста. Кто-то к этому возрасту уже завершает карьеру. Поэтому удержаться в элите нашего футбола в 35 лет – это достойный результат. Через месяц нашу условную возрастную сборную пополнит Артём Дзюба, который 22 августа отметит своё тридцатипятилетие.
Вратари впереди всех
Из шестнадцати команд в семи играют голкиперы старше 35 лет. Любопытно, что у прошлого чемпиона и обладателя серебряных медалей два опытных голкипера – Михаил Кержаков и Игорь Акинфеев. При этом Игорь проводит свой 21-й сезон и всё в одном клубе. Причём завершать карьеру он не собирается. Есть вероятность, что Акинфеев сможет побить все мыслимые и немыслимые рекорды в чемпионате России.
Самым опытным из голкиперов является россиянин с бразильскими корнями Гильерме. Голкипер «Локомотива» имеет на своём счету 19 матчей за сборную России и 382 игры за «железнодорожников». При этом чемпион России сезона-2017/2018 – один из восьми вратарей РПЛ, который достиг отметки в 300 матчей. В прошлом сезоне Гильерме провёл всего пять матчей во всех турнирах за «Локомотив» и, похоже, уже скоро будет завершать карьеру.
Ни одного нападающего
В шестнадцати командах РПЛ играют 17 игроков старше 35 лет. Из них семь вратарей, семь защитников и три полузащитника. Ни одного нападающего. Любопытно, что ещё недавно позицию форварда представлял Игорь Лебеденко, которому в мае этого года исполнилось сорок лет. Нестареющий ветеран приносит пользу «Торпедо» и, кто знает, может, мы увидим его в следующем сезоне РПЛ? По сравнению с прошлыми сезонами количество ветеранов сократилось и стало меньше 20. Тоже показатель. После ухода иностранцев шанс получили молодые игроки. И они стараются всеми силами завоевать место в составе и заявке клуба. Не жалеют даже ветеранов.
Самый опытный
Самым опытным игроком нашего списка стал Кристиан Нобоа. В апреле эквадорский полузащитник, который с 2007 года выступает в России, отметил своё 38-летие. Трёхкратный чемпион России, обладатель Суперкубка совершенно не «портит борозды» в «Сочи», с которыми в сезоне-2021/2022 завоевал серебряные медали РПЛ. В прошлом сезоне Нобоа вошёл в десятку лучших бомбардиров чемпионата России, отметившись одиннадцатью забитыми мячами. Один гол за 198 игровых минут – вполне достойный показатель.
Больше всего «стариков» в «Урале»
Больше всех игроков старше 35 лет оказалось в заявке екатеринбургского клуба. Кулаков и Филиппенко появились в старте победного матча первого тура чемпионата России с ЦСКА. С учётом неплохих легионеров ждём и возвращения одного из лидеров «шмелей» Эрика Бикфалфи. 35-летний румын наверняка сможет помочь своему клубу в домашней встрече против «Спартака».
Молодость добавляет азарта клубам, но выступать без опытных игроков достаточно сложно. Поэтому неоспоримый вклад таких игроков в успехи своих клубов отрицать нельзя.
Список игроков старше 35 лет в заявке клубов РПЛ
|Михаил Кержаков
|28.01.1987 (36 лет)
|«Зенит»
|Вратарь
|Евгений Фролов
|05.02.1988 (35 лет)
|«Крылья Советов»
|Вратарь
|Гильерме
|12.12.1985 (37 лет)
|«Локомотив»
|Вратарь
|Юрий Дюпин
|17.03.1988 (35 лет)
|«Рубин»
|Вратарь
|Александр Беленов
|13.09.1986 (36 лет)
|«Факел»
|Вратарь
|Игорь Акинфеев
|08.04.1986 (37 лет)
|ЦСКА
|Вратарь
|Антон Шунин
|27.01.1987 (36 лет)
|«Динамо»
|Вратарь
|Фёдор Кудряшов
|05.04.1987 (36 лет)
|«Факел»
|Защитник
|Александр Мартынович
|26.08.1987 (35 лет)
|«Рубин»
|Защитник
|Михаил Сиваков
|16.01.1988 (35 лет)
|«Оренбург»
|Защитник
|Ризван Уциев
|07.02.1988 (35 лет)
|«Ахмат»
|Защитник
|Денис Кулаков
|01.05.1986 (37 лет)
|«Урал»
|Защитник
|Егор Филиппенко
|10.04.1988 (35 лет)
|«Урал»
|Защитник
|Кирилл Набабкин
|08.09.1986 (36 лет)
|ЦСКА
|Защитник
|Эрик Бикфалви
|05.02.1988 (35 лет)
|«Урал»
|Полузащитник
|Кристиан Нобоа
|09.04.1985 (38 лет)
|«Сочи»
|Полузащитник
|Олег Иванов
|04.08.1986 (36 лет)
|«Рубин»
|Полузащитник
Константин Лицин
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