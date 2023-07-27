Самые возрастные игроки чемпионата России: кто вытянет свою команду на опыте

Опытные игроки - это залог успеха. Обычно после 35 лет футболисты завершают карьеру или уходят в низшие лиги. Но есть и противоположные случаи. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об опытных игроках чемпионата России.

35 лет – не возраст!

Чтобы отфильтровать круг игроков, выберем в качестве решающего возраста – 35 лет. Вполне значимая граница, которая позволяет отметить достоинства футболиста. Кто-то к этому возрасту уже завершает карьеру. Поэтому удержаться в элите нашего футбола в 35 лет – это достойный результат. Через месяц нашу условную возрастную сборную пополнит Артём Дзюба, который 22 августа отметит своё тридцатипятилетие.

Вратари впереди всех

Из шестнадцати команд в семи играют голкиперы старше 35 лет. Любопытно, что у прошлого чемпиона и обладателя серебряных медалей два опытных голкипера – Михаил Кержаков и Игорь Акинфеев. При этом Игорь проводит свой 21-й сезон и всё в одном клубе. Причём завершать карьеру он не собирается. Есть вероятность, что Акинфеев сможет побить все мыслимые и немыслимые рекорды в чемпионате России.

Самым опытным из голкиперов является россиянин с бразильскими корнями Гильерме. Голкипер «Локомотива» имеет на своём счету 19 матчей за сборную России и 382 игры за «железнодорожников». При этом чемпион России сезона-2017/2018 – один из восьми вратарей РПЛ, который достиг отметки в 300 матчей. В прошлом сезоне Гильерме провёл всего пять матчей во всех турнирах за «Локомотив» и, похоже, уже скоро будет завершать карьеру.

Ни одного нападающего

В шестнадцати командах РПЛ играют 17 игроков старше 35 лет. Из них семь вратарей, семь защитников и три полузащитника. Ни одного нападающего. Любопытно, что ещё недавно позицию форварда представлял Игорь Лебеденко, которому в мае этого года исполнилось сорок лет. Нестареющий ветеран приносит пользу «Торпедо» и, кто знает, может, мы увидим его в следующем сезоне РПЛ? По сравнению с прошлыми сезонами количество ветеранов сократилось и стало меньше 20. Тоже показатель. После ухода иностранцев шанс получили молодые игроки. И они стараются всеми силами завоевать место в составе и заявке клуба. Не жалеют даже ветеранов.

Самый опытный

Самым опытным игроком нашего списка стал Кристиан Нобоа. В апреле эквадорский полузащитник, который с 2007 года выступает в России, отметил своё 38-летие. Трёхкратный чемпион России, обладатель Суперкубка совершенно не «портит борозды» в «Сочи», с которыми в сезоне-2021/2022 завоевал серебряные медали РПЛ. В прошлом сезоне Нобоа вошёл в десятку лучших бомбардиров чемпионата России, отметившись одиннадцатью забитыми мячами. Один гол за 198 игровых минут – вполне достойный показатель.

Больше всего «стариков» в «Урале»

Больше всех игроков старше 35 лет оказалось в заявке екатеринбургского клуба. Кулаков и Филиппенко появились в старте победного матча первого тура чемпионата России с ЦСКА. С учётом неплохих легионеров ждём и возвращения одного из лидеров «шмелей» Эрика Бикфалфи. 35-летний румын наверняка сможет помочь своему клубу в домашней встрече против «Спартака».

Молодость добавляет азарта клубам, но выступать без опытных игроков достаточно сложно. Поэтому неоспоримый вклад таких игроков в успехи своих клубов отрицать нельзя.

Список игроков старше 35 лет в заявке клубов РПЛ

Игрок Дата рождения Клуб Амплуа Михаил Кержаков 28.01.1987 (36 лет) «Зенит» Вратарь Евгений Фролов 05.02.1988 (35 лет) «Крылья Советов» Вратарь Гильерме 12.12.1985 (37 лет) «Локомотив» Вратарь Юрий Дюпин 17.03.1988 (35 лет) «Рубин» Вратарь Александр Беленов 13.09.1986 (36 лет) «Факел» Вратарь Игорь Акинфеев 08.04.1986 (37 лет) ЦСКА Вратарь Антон Шунин 27.01.1987 (36 лет) «Динамо» Вратарь Фёдор Кудряшов 05.04.1987 (36 лет) «Факел» Защитник Александр Мартынович 26.08.1987 (35 лет) «Рубин» Защитник Михаил Сиваков 16.01.1988 (35 лет) «Оренбург» Защитник Ризван Уциев 07.02.1988 (35 лет) «Ахмат» Защитник Денис Кулаков 01.05.1986 (37 лет) «Урал» Защитник Егор Филиппенко 10.04.1988 (35 лет) «Урал» Защитник Кирилл Набабкин 08.09.1986 (36 лет) ЦСКА Защитник Эрик Бикфалви 05.02.1988 (35 лет) «Урал» Полузащитник Кристиан Нобоа 09.04.1985 (38 лет) «Сочи» Полузащитник Олег Иванов 04.08.1986 (36 лет) «Рубин» Полузащитник