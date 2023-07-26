Стрепетов: «Отчётливо видно, что у Марио Фернандеса лишний вес»

Бывший игрок питерского «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал дебют защитника Марио Фернандеса за «сине-бело-голубых». И заявил, что новичок команды пока далёк от своей идеальной формы.

«Пока он далёк от своей оптимальной формы, замена — чисто психологическая. Семак показал ему, что тот в команде, будет готовиться. Но игроку надо много потрудиться над формой», - рассказал Стрепетов «РБ Спорт».

Напомним, Фернандес дебютировал за «Зенит» во вчерашнем матче Кубка России против грозненского «Ахмата». После 60-й минуты матча он заменил своего соотечественника Ду Кейроса.

«Не зря сообщали, что у Марио лишний вес, это отчетливо видно», - добавил Стрепетов.