Аршавин отреагировал на интерес «Зенита» к Нересу

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об интересе «сине-бело-голубых» к Давиду Нересу.

«В «Аяксе», помню, он был в порядке, в «Шахтёре» проявить себя не успел. Почти не слежу за мировым рынком, поэтому мнения о Нересе не имею, но в Португалии, насколько знаю, у него складывалось не так здорово, как в Нидерландах», — заявил нынешний работник «Зенита», чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению экс-капитана сборной России, если бы Нерес находился в хорошей форме, то его переход в «Зенит» не был бы возможным.

Напомним, что ранее появилась информация о возможном трансфере Давида Нереса из «Бенфики» в «Зенит». Руководство португальского клуба намерено выручить за переход 30 миллионов евро.