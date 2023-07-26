Саудовский «Аль-Хиляль» в социальных сетях официально представил новичка – уже бывшего бразильского форварда «Зенита» Малкома Филипе.

Свой контракт с саудовским клубом бразилец подписал в одном из отелей Парижа. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2026/27.

Напомним, часом ранее до официального объявления о трансфере пресс-служба «Аль-Хиляля» выложила видеоролик, намекающий на скорый переход бразильца. В нём был представлен игровой номер, под которым Малкому предстоит защищать цвета нового клуба.

«Зенит» получит за лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ, напомним, 60 млн евро.

Состав «Аль-Хиляля» в это летнее трансферное окно уже усилился такими известными именами как Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш. Также близок к переходу в этот клуб и хавбек «ПСЖ» Марко Верратти.