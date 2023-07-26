Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Аль-Хиляль» официально объявил о переходе Малкома официально

26 Июля 2023 • 22:31 Комментировать
Ростов
...
Зенит
1 5.10 X 4.00 2 1.65
29.07 20:00

Саудовский «Аль-Хиляль» в социальных сетях официально представил новичка – уже бывшего бразильского форварда «Зенита» Малкома Филипе.

Свой контракт с саудовским клубом бразилец подписал в одном из отелей Парижа. Соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2026/27.

Напомним, часом ранее до официального объявления о трансфере пресс-служба «Аль-Хиляля» выложила видеоролик, намекающий на скорый переход бразильца. В нём был представлен игровой номер, под которым Малкому предстоит защищать цвета нового клуба.

«Зенит» получит за лучшего бомбардира прошлого сезона РПЛ, напомним, 60 млн евро.

Состав «Аль-Хиляля» в это летнее трансферное окно уже усилился такими известными именами как Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш. Также близок к переходу в этот клуб и хавбек «ПСЖ» Марко Верратти.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023 Малком Филипе Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июля
23:10 · Кубок России
Защитник «Факела» прокомментировал поражение от «Сочи»
23:09 · Кубок России
Рахимов: «Допустили во втором тайме один-единственный момент, когда соперник пробил»
23:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-хавбек «Торпедо» Савич продолжит карьеру в Бельгии официально
22:53 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Отчётливо видно, что у Марио Фернандеса лишний вес»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Аршавин отреагировал на интерес «Зенита» к Нересу
22:22 · Кубок России
Червиченко оставил прогноз на матч «Краснодара» и «Спартака»
22:11 · Кубок России
«Ростов» размочил счёт в матче с «Рубином» после прохода Комарова
22:01 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил желание Дркушича перейти в сербский гранд
21:45 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Вердер» - супервариант для Тикнизяна, надо ехать моментально»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Сочи» оценил успешный старт сезона
21:34 · Кубок России
«Крылья Советов» вышли в антилидеры по числу поражений в Кубке России
21:17 · Россия. Премьер-лига
В «Аль-Хиляле» анонсировали переход Малкома и показали его игровой номер официально
21:16 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Впечатления от игры «Спартака» с «Оренбургом» противоречивые»
21:08 · Кубок России
Мор: «Игроки «Факела» были не похожи на себя в обороне»
21:08 · Кубок России
Кечинов оценил состав «Спартака» на матч против «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем