Агент подтвердил желание Дркушича перейти в сербский гранд

Агент 23-летнего защитника «Сочи» Вани Дркушича Младлен Ратковица подтвердил, что его клиент желает перейти в белградскую «Црвену Звезду». Ранее сообщалось о том, что «Сочи» и чемпион Сербии обсуждают полноценный переход футболиста.

«Трансфер возможен - у сербского клуба есть интерес к нему, сам Ваня тоже заинтересован в данном переходе. Будем смотреть, договорятся ли клубы», - цитирует Ратковицу «Матч ТВ».

Дркушич является игроком «Сочи» на протяжении последних полутора лет карьеры.

«Сочи» и «Црвена Звезда» обсуждают трансфер Дркушича