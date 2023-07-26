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Агент подтвердил желание Дркушича перейти в сербский гранд

26 Июля 2023 • 22:01 Комментировать
Краснодар
...
Сочи
30.07 20:00

Агент 23-летнего защитника «Сочи» Вани Дркушича Младлен Ратковица подтвердил, что его клиент желает перейти в белградскую «Црвену Звезду». Ранее сообщалось о том, что «Сочи» и чемпион Сербии обсуждают полноценный переход футболиста.

«Трансфер возможен - у сербского клуба есть интерес к нему, сам Ваня тоже заинтересован в данном переходе. Будем смотреть, договорятся ли клубы», - цитирует Ратковицу «Матч ТВ».

Дркушич является игроком «Сочи» на протяжении последних полутора лет карьеры.

«Сочи» и «Црвена Звезда» обсуждают трансфер Дркушича

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица трансферы футбола - лето 2023
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