Кирьяков: «Вердер» - супервариант для Тикнизяна, надо ехать моментально»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал слухи об интересе бременского «Вердера» к универсальному игроку «Локомотива» Наиру Тикнизяну.
«Ему надо моментально уезжать в Германию, да даже если он будет уступать в каких-то моментах – всегда можно перестроиться. Уверен, в «Вердере» его хотят видеть не просто так. Наверняка его уже давно ведут и смотрят за ним», - цитирует Кирьякова Metaratings.Напомним, ранее сообщалось, что бременцы готовы предложить «Локомотиву» 2,5 млн евро за армянского и российского игрока фланга. На новость отреагировали в самом немецком клубе.
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