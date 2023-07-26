Кирьяков: «Вердер» - супервариант для Тикнизяна, надо ехать моментально»

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прокомментировал слухи об интересе бременского «Вердера» к универсальному игроку «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

«Ему надо моментально уезжать в Германию, да даже если он будет уступать в каких-то моментах – всегда можно перестроиться. Уверен, в «Вердере» его хотят видеть не просто так. Наверняка его уже давно ведут и смотрят за ним», - цитирует Кирьякова Metaratings.