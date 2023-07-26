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Генеральный директор «Сочи» оценил успешный старт сезона

26 Июля 2023 • 21:42 Комментировать

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался об успешном старте команды в нынешнем сезоне.

«У многих может быть скепсис по отношению к нашей команде и тому, насколько мы можем быть интересны и конкурентоспособны. Увидим это на дистанции и посмотрим, кто окажется прав», — заявил функционер южан в интервью «Матч ТВ». По его мнению, главное для клуба — это наличие коллектива единомышленников.

Напомним, что ранее «Сочи» одержал победу над «Балтикой» (2:0) и «Факелом» (3:1) в рамках чемпионата и Кубка России соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко
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