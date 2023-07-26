Саудовский клуб «Аль-Хиляль» небольшим видеороликом в соцсетях анонсировал переход звёздного новичка из питерского «Зенита» - форварда Малкома Филипе. В видео показано, что нападающий будет выступать под 77-м номером.

Напомним, что «Аль-Хиляль» заплатит «Зениту» за их главную звезду сумму в 60 млн евро – все деньги поступят на счёт петербургскому клубу в течение года.

Также в среду сообщалось, что бразилец улетел из расположения «Зенита» для прохождения медосмотра, но обязательно вернётся в Санкт-Петербург, чтобы попрощаться - это случится на одном из домашних матчей питерцев.

«Аль-Хиляль» в это летнее трансферное окно уже усилился такими игроками как Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич и Рубен Невеш.